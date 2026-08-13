Qual é o preço atual de fetchr?

fetchr está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de fetchr é de R$, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de FETCHR hoje?

A capitalização de mercado está em R$101508.58102236195000, colocando o ativo no #8785 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de fetchr?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com FETCHR.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 99999999999.99998 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria fetchr se enquadra?

fetchr faz parte da classificação Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de FETCHR?

Operar na rede -- permite que FETCHR aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.