Preço de FAHHHH hoje

O preço ao vivo de FAHHHH (FAHHHH) hoje é $ 0, com uma variação de 2.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FAHHHH para USD é de $ 0 por FAHHHH.

FAHHHH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 87,496, com um fornecimento em circulação de 977.05M FAHHHH. Nas últimas 24 horas, FAHHHH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00126405, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FAHHHH movimentou-se +4.85% na última hora e +1.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FAHHHH (FAHHHH)

Capitalização de mercado $ 87.50K$ 87.50K $ 87.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 87.50K$ 87.50K $ 87.50K Fornecimento Circulante 977.05M 977.05M 977.05M Fornecimento total 999,386,348.497976 999,386,348.497976 999,386,348.497976

A capitalização de mercado atual de FAHHHH é $ 87.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FAHHHH é 977.05M, com um fornecimento total de 999386348.497976. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 87.50K.