Preço de Evmos hoje

O preço ao vivo de Evmos (EVMOS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EVMOS para USD é de $ 0 por EVMOS.

Evmos ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 223,209, com um fornecimento em circulação de 512.69M EVMOS. Nas últimas 24 horas, EVMOS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.84, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EVMOS movimentou-se -- na última hora e +6.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.18.

Informações de mercado de Evmos (EVMOS)

Capitalização de mercado $ 223.21K$ 223.21K $ 223.21K Volume (24h) $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 435.37K$ 435.37K $ 435.37K Fornecimento Circulante 512.69M 512.69M 512.69M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Evmos é $ 223.21K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.18. A oferta em circulação de EVMOS é 512.69M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 435.37K.