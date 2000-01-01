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Principais tokens de Osmosis Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Osmosis Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,756.7
+0.04%
-0.33%
-0.93%
$ 1.28T
$ 6.66K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,893.7
+0.12%
-0.24%
-0.52%
$ 227.72B
$ 92.27K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
4
Solana
Solana
SOL
$ 76.13
-0.07%
-0.14%
+4.87%
$ 44.19B
$ 378.88K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,728.64
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.751
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.15M
8
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.398
+0.29%
-2.17%
+3.55%
$ 718.72M
$ 202.71K
9
Injective
Injective
INJ
$ 4.636
-0.21%
+1.17%
+4.36%
$ 466.66M
$ 200.92K
10
FET
FET
FET
$ 0.1353
+0.30%
-0.44%
+0.75%
$ 305.17M
$ 946.05K
11
TIA
TIA
TIA
$ 0.3062
+0.03%
-0.52%
-7.35%
$ 282.88M
$ 1.12M
12
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.53366
+0.15%
+0.03%
+13.71%
$ 158.33M
$ 4.32M
13
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.005
+0.20%
+0.01%
+0.83%
$ 114.78M
$ 156.78K
14
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11141
-0.24%
-2.79%
-3.08%
$ 93.91M
$ 746.51K
15
USDX
USDX
USDX
$ 0.671199
0.00%
--
0.00%
$ 74.88M
$ 4.63K
16
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04073
0.00%
-0.49%
+0.42%
$ 43.92M
$ 1.54M
17
$ 0.03562
0.00%
-1.71%
-3.49%
$ 42.28M
$ 14.12K
18
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.01033853
-0.02%
+1.53%
-0.53%
$ 38.70M
$ 32.22K
19
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 32.04M
$ 247.92K
20
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04359
+0.44%
-2.56%
+5.27%
$ 31.05M
$ 3.71M
21
Band
Band
BAND
$ 0.159108
+0.34%
-0.03%
-1.25%
$ 28.76M
$ 2.71M
22
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004972
-0.28%
-1.92%
+0.24%
$ 27.90M
$ 30.72M
23
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04650344
+0.49%
-0.00%
-12.46%
$ 26.51M
$ 326.49K
24
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.02992
-0.23%
-1.03%
+4.81%
$ 23.22M
$ 1.89M
25
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.10703
+0.15%
-3.30%
+4.64%
$ 17.23M
$ 517.64K
26
NYM
NYM
NYM
$ 0.01971
+0.15%
+6.24%
+11.40%
$ 16.49M
$ 3.03M
27
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.00126498
-0.97%
+0.01%
-1.05%
$ 14.60M
$ 82.68K
28
INIT
INIT
INIT
$ 0.05267
+0.27%
-1.50%
+1.01%
$ 10.24M
$ 1.11M
29
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.02899
-0.14%
-7.45%
-12.43%
$ 9.93M
$ 2.79M
30
Xion
Xion
XION
$ 0.102484
+0.62%
+0.00%
-3.43%
$ 9.50M
$ 98.33
31
$ 0.004299
-0.46%
-4.33%
-5.41%
$ 8.08M
$ 14.22M
32
FirmaChain
FirmaChain
FCT2
$ 0.00644
0.00%
-1.97%
-3.58%
$ 7.88M
$ 802.73K
33
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01433
+0.42%
-3.10%
+3.82%
$ 7.83M
$ 3.80M
34
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0.1023
0.00%
+0.29%
-3.67%
$ 7.25M
$ 1.77K
35
Realio
Realio
RIO
$ 0.03516
-0.63%
+1.55%
-2.20%
$ 5.53M
$ 1.15M
36
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00677658
+0.78%
+0.02%
+0.18%
$ 4.69M
$ 2.05K
37
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0.01692
+0.12%
+0.60%
+4.08%
$ 4.46M
$ 3.29M
38
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.103126
-0.01%
-0.02%
+0.01%
$ 4.27M
$ 2.44K
39
CONX
CONX
CONX
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+0.02%
+1.84%
$ 4.06M
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40
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.71
0.00%
-0.02%
+3.44%
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$ 2.07K
41
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0.2399
+0.08%
+4.04%
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$ 3.31M
$ 244.33K
42
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.00625038
-0.08%
-0.02%
-1.01%
$ 2.97M
$ 99.01K
43
Shido
Shido
SHIDO
$ 0.0001147
-0.35%
-0.78%
+2.14%
$ 1.95M
$ 440.06M
44
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3.89E-6
+0.26%
+32.70%
-4.66%
$ 1.90M
--
45
Humans.ai
Humans.ai
HEART
$ 0.0002242
+0.18%
-5.85%
+8.47%
$ 1.76M
$ 177.10M
46
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.02001247
-0.10%
-0.02%
-5.39%
$ 1.59M
$ 760.98
47
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.988878
-0.25%
+0.01%
-0.92%
$ 1.39M
$ 40.39
48
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+1.42%
-1.11%
-3.71%
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49
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.00110183
0.00%
--
0.00%
$ 670.43K
$ 172.09
50
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
$ 1.005
+0.91%
+0.01%
+0.69%
$ 654.26K
$ 35.07K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Osmosis Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Osmosis Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 90 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1640.20B.
Qual é o token de Osmosis Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Osmosis Ecosystem acompanhados na MEXC, JURIS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 32.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Osmosis Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 90 tokens de Osmosis Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Osmosis Ecosystem incluem BTC, ETH, USDC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Osmosis Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Osmosis Ecosystem é de aproximadamente $1640.20B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Osmosis Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.