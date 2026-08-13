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O preço ao vivo de ENIDOG hoje é 0.00145934 USD. A capitalização de mercado de ENIDOG é de 138,989 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ENIDOG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de ENIDOG hoje é 0.00145934 USD. A capitalização de mercado de ENIDOG é de 138,989 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ENIDOG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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$0.00146293$0.00146293
+0.02%1D
mexc
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USD
Gráfico de preço em tempo real de ENIDOG (ENIDOG)
Última atualização da página: 2026-08-13 15:11:19 (UTC+8)

Preço de ENIDOG hoje

O preço ao vivo de ENIDOG (ENIDOG) hoje é $ 0.00145934, com uma variação de 2.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ENIDOG para USD é de $ 0.00145934 por ENIDOG.

ENIDOG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 138,989, com um fornecimento em circulação de 95.24M ENIDOG. Nas últimas 24 horas, ENIDOG foi negociado entre $ 0.0014252 (mínimo) e $ 0.00145893 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00552283, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00108899.

No desempenho de curto prazo, ENIDOG movimentou-se +0.05% na última hora e +12.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 300.23.

Informações de mercado de ENIDOG (ENIDOG)

$ 138.99K
$ 138.99K$ 138.99K

$ 300.23
$ 300.23$ 300.23

$ 138.99K
$ 138.99K$ 138.99K

95.24M
95.24M 95.24M

95,240,884.84729192
95,240,884.84729192 95,240,884.84729192

A capitalização de mercado atual de ENIDOG é $ 138.99K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 300.23. A oferta em circulação de ENIDOG é 95.24M, com um fornecimento total de 95240884.84729192. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 138.99K.

Histórico de preço de ENIDOG USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0014252
$ 0.0014252$ 0.0014252
Mínimo 24h
$ 0.00145893
$ 0.00145893$ 0.00145893
Máximo 24h

$ 0.0014252
$ 0.0014252$ 0.0014252

$ 0.00145893
$ 0.00145893$ 0.00145893

$ 0.00552283
$ 0.00552283$ 0.00552283

$ 0.00108899
$ 0.00108899$ 0.00108899

+0.05%

+2.41%

+12.68%

+12.68%

Histórico de preços de ENIDOG (ENIDOG) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de ENIDOG em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de ENIDOG em USD foi de $ +0.0001483471.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de ENIDOG em USD foi de $ -0.0008584919.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de ENIDOG em USD foi de $ -0.0000000374007627366.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+2.41%
30 dias$ +0.0001483471+10.17%
60 dias$ -0.0008584919-58.82%
90 dias$ -0.0000000374007627366-0.00%

Previsão de preço para ENIDOG

Previsão de preço de ENIDOG (ENIDOG) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ENIDOG em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de ENIDOG (ENIDOG) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de ENIDOG pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço ENIDOG pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ENIDOG para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de ENIDOG.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de ENIDOG (ENIDOG)

Site oficial

Categoria :

Dog-ThemedENI EcosystemMeme

Sobre ENIDOG

Qual é o preço atual de ENIDOG?

ENIDOG está avaliado em R$0.0073135291349875926000, com uma variação de 2.40% hoje.

Quão rápido a comunidade de ENIDOG está crescendo?

Há atualmente -- detentores, e aumentos nesse número frequentemente indicam maior adoção, comunidades em expansão e um engajamento mais amplo na rede.

Como a demanda afeta o preço de ENIDOG?

A demanda é influenciada por casos de uso, condições do mercado, sentimento dos investidores e seu papel no setor de Meme,Dog-Themed,ENI Ecosystem. Uma demanda maior pode acelerar a movimentação dos preços durante períodos de alto volume de negociação.

Qual é o volume de negociação de ENIDOG hoje?

Ele gerou R$-- em volume de negociação, mostrando participação ativa e liquidez saudável no mercado.

Como ENIDOG se compara ao seu desempenho histórico?

O seu ATH é R$0.0276778393743634287000 e o ATL é R$0.0054575082521620311000, oferecendo contexto sobre ciclos anteriores de desempenho.

Quantos tokens estão em circulação?

Há 95240884.84729192 tokens em circulação, influenciando a disponibilidade, a capitalização de mercado e a avaliação de longo prazo.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ENIDOG

Última atualização da página: 2026-08-13 15:11:19 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o ENIDOG (ENIDOG)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

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AIR

$0.01643
$0.01643$0.01643

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Thinking Cat

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$0.02019
$0.02019$0.02019

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up

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$0.2709
$0.2709$0.2709

+11.48%

DAPPOS

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$0.28332
$0.28332$0.28332

-13.24%

The Toad Pepe

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$0.00935$0.00935

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Principais altas

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TOFU Story

TOFU Story

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$0.0003009$0.0003009

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$2.4437$2.4437

+22.18%

Bitway

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$0.236747
$0.236747$0.236747

+8.04%

Velvet

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VELVET

$0.71564
$0.71564$0.71564

+10.26%

aPriori

aPriori

APR

$0.47389
$0.47389$0.47389

+9.84%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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