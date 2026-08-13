Preço de ENIDOG hoje

O preço ao vivo de ENIDOG (ENIDOG) hoje é $ 0.00145934, com uma variação de 2.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ENIDOG para USD é de $ 0.00145934 por ENIDOG.

ENIDOG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 138,989, com um fornecimento em circulação de 95.24M ENIDOG. Nas últimas 24 horas, ENIDOG foi negociado entre $ 0.0014252 (mínimo) e $ 0.00145893 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00552283, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00108899.

No desempenho de curto prazo, ENIDOG movimentou-se +0.05% na última hora e +12.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 300.23.

Informações de mercado de ENIDOG (ENIDOG)

Capitalização de mercado $ 138.99K$ 138.99K $ 138.99K Volume (24h) $ 300.23$ 300.23 $ 300.23 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 138.99K$ 138.99K $ 138.99K Fornecimento Circulante 95.24M 95.24M 95.24M Fornecimento total 95,240,884.84729192 95,240,884.84729192 95,240,884.84729192

A capitalização de mercado atual de ENIDOG é $ 138.99K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 300.23. A oferta em circulação de ENIDOG é 95.24M, com um fornecimento total de 95240884.84729192. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 138.99K.