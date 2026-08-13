Preço de Elon4AfD hoje

O preço ao vivo de Elon4AfD (ELON4AFD) hoje é $ 0, com uma variação de 9.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELON4AFD para USD é de $ 0 por ELON4AFD.

Elon4AfD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 584,180, com um fornecimento em circulação de 999.87M ELON4AFD. Nas últimas 24 horas, ELON4AFD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.247045, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ELON4AFD movimentou-se +0.25% na última hora e -23.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.87K.

Informações de mercado de Elon4AfD (ELON4AFD)

Capitalização de mercado $ 584.18K$ 584.18K $ 584.18K Volume (24h) $ 2.87K$ 2.87K $ 2.87K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 584.18K$ 584.18K $ 584.18K Fornecimento Circulante 999.87M 999.87M 999.87M Fornecimento total 999,871,702.644512 999,871,702.644512 999,871,702.644512

A capitalização de mercado atual de Elon4AfD é $ 584.18K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.87K. A oferta em circulação de ELON4AFD é 999.87M, com um fornecimento total de 999871702.644512. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 584.18K.