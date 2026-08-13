Preço de Elisym hoje

O preço ao vivo de Elisym (LSM) hoje é $ 0, com uma variação de 4.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LSM para USD é de $ 0 por LSM.

Elisym ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 70,268, com um fornecimento em circulação de 749.99M LSM. Nas últimas 24 horas, LSM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LSM movimentou-se -0.70% na última hora e +38.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Elisym (LSM)

Capitalização de mercado $ 70.27K$ 70.27K $ 70.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 93.69K$ 93.69K $ 93.69K Fornecimento Circulante 749.99M 749.99M 749.99M Fornecimento total 999,990,134.718825 999,990,134.718825 999,990,134.718825

A capitalização de mercado atual de Elisym é $ 70.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LSM é 749.99M, com um fornecimento total de 999990134.718825. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 93.69K.