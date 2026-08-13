Preço de EDOM hoje

O preço ao vivo de EDOM (EDOM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EDOM para USD é de $ 0 por EDOM.

EDOM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 549,499, com um fornecimento em circulação de 7.84B EDOM. Nas últimas 24 horas, EDOM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.09207, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EDOM movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de EDOM (EDOM)

Capitalização de mercado $ 549.50K$ 549.50K $ 549.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 683.46K$ 683.46K $ 683.46K Fornecimento Circulante 7.84B 7.84B 7.84B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de EDOM é $ 549.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EDOM é 7.84B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 683.46K.