Preço de DSLA Protocol hoje

O preço ao vivo de DSLA Protocol (DSLA) hoje é $ 0, com uma variação de 26.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DSLA para USD é de $ 0 por DSLA.

DSLA Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 366,594, com um fornecimento em circulação de 5.57B DSLA. Nas últimas 24 horas, DSLA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02429944, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DSLA movimentou-se -0.23% na última hora e +28.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DSLA Protocol (DSLA)

Capitalização de mercado $ 366.59K$ 366.59K $ 366.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 367.13K$ 367.13K $ 367.13K Fornecimento Circulante 5.57B 5.57B 5.57B Fornecimento total 5,696,563,023.000001 5,696,563,023.000001 5,696,563,023.000001

A capitalização de mercado atual de DSLA Protocol é $ 366.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DSLA é 5.57B, com um fornecimento total de 5696563023.000001. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 367.13K.