Preço de DINO hoje

O preço ao vivo de DINO (DINO) hoje é --, com uma variação de 0.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DINO para USD é de -- por DINO.

DINO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 151,372, com um fornecimento em circulação de 980.00M DINO. Nas últimas 24 horas, DINO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00597972, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DINO movimentou-se -0.12% na última hora e -12.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DINO (DINO)

Capitalização de mercado $ 151.37K$ 151.37K $ 151.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 151.37K$ 151.37K $ 151.37K Fornecimento Circulante 980.00M 980.00M 980.00M Fornecimento total 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DINO é $ 151.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DINO é 980.00M, com um fornecimento total de 980000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 151.37K.