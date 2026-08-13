Preço de Digital Metals hoje

O preço ao vivo de Digital Metals (METALS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de METALS para USD é de $ 0 por METALS.

Digital Metals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,152.19, com um fornecimento em circulação de 549.22M METALS. Nas últimas 24 horas, METALS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00281992, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, METALS movimentou-se 0.00% na última hora e +2.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Digital Metals (METALS)

Capitalização de mercado $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K Fornecimento Circulante 549.22M 549.22M 549.22M Fornecimento total 549,220,640.912426 549,220,640.912426 549,220,640.912426

A capitalização de mercado atual de Digital Metals é $ 11.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de METALS é 549.22M, com um fornecimento total de 549220640.912426. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.15K.