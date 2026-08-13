Preço de Deployr hoje

O preço ao vivo de Deployr (DEPLOYR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEPLOYR para USD é de $ 0 por DEPLOYR.

Deployr ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,378.94, com um fornecimento em circulação de 97.49M DEPLOYR. Nas últimas 24 horas, DEPLOYR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00265165, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DEPLOYR movimentou-se +0.52% na última hora e +12.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.74.

Informações de mercado de Deployr (DEPLOYR)

Capitalização de mercado $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K Volume (24h) $ 2.74$ 2.74 $ 2.74 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K Fornecimento Circulante 97.49M 97.49M 97.49M Fornecimento total 97,494,746.24222758 97,494,746.24222758 97,494,746.24222758

A capitalização de mercado atual de Deployr é $ 13.38K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.74. A oferta em circulação de DEPLOYR é 97.49M, com um fornecimento total de 97494746.24222758. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.38K.