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Principais tokens de Printr Launchpad por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Printr Launchpad. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
BELIEF
BELIEF
BELIEF
$ 2.121E-5
+0.47%
-0.50%
+3.72%
$ 19.87K
--
2
Ooo
Ooo
OOO
$ 1.631E-5
-0.18%
-1.60%
+4.08%
$ 15.09K
--
3
BILLI
BILLI
BILLI
$ 1.458E-5
+0.48%
+24.50%
+48.93%
$ 13.77K
--
4
Deployr
Deployr
DEPLOYR
$ 0.0001364
-0.41%
-0.00%
+11.41%
$ 13.30K
$ 2.72
5
KET
KET
KET
$ 0.004599
+0.82%
-12.68%
+41.98%
--
$ 11.39M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Printr Launchpad e por que são populares?
Tokens de Printr Launchpad representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 5 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $62.03K.
Qual é o token de Printr Launchpad com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Printr Launchpad acompanhados na MEXC, BILLI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 24.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Printr Launchpad existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 5 tokens de Printr Launchpad, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Printr Launchpad incluem BELIEF, OOO, BILLI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Printr Launchpad?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Printr Launchpad é de aproximadamente $62.03K. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Printr Launchpad, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.