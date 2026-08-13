Preço de deflock hoje

O preço ao vivo de deflock (DEFLOCK) hoje é $ 0, com uma variação de 3.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEFLOCK para USD é de $ 0 por DEFLOCK.

deflock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 202,006, com um fornecimento em circulação de 999.96M DEFLOCK. Nas últimas 24 horas, DEFLOCK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DEFLOCK movimentou-se +15.33% na última hora e +11.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 43.82K.

Informações de mercado de deflock (DEFLOCK)

Capitalização de mercado $ 202.01K$ 202.01K $ 202.01K Volume (24h) $ 43.82K$ 43.82K $ 43.82K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 202.01K$ 202.01K $ 202.01K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,964,880.0 999,964,880.0 999,964,880.0

A capitalização de mercado atual de deflock é $ 202.01K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 43.82K. A oferta em circulação de DEFLOCK é 999.96M, com um fornecimento total de 999964880.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 202.01K.