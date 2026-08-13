Preço de Deepnets hoje

O preço ao vivo de Deepnets (DNET) hoje é $ 0, com uma variação de 1.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DNET para USD é de $ 0 por DNET.

Deepnets ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 39,008, com um fornecimento em circulação de 920.18M DNET. Nas últimas 24 horas, DNET foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DNET movimentou-se +0.52% na última hora e -11.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Deepnets (DNET)

Capitalização de mercado $ 39.01K$ 39.01K $ 39.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 39.01K$ 39.01K $ 39.01K Fornecimento Circulante 920.18M 920.18M 920.18M Fornecimento total 962,539,407.364222 962,539,407.364222 962,539,407.364222

A capitalização de mercado atual de Deepnets é $ 39.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DNET é 920.18M, com um fornecimento total de 962539407.364222. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.01K.