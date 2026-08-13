Preço de DEAD hoje

O preço ao vivo de DEAD (DEAD) hoje é $ 0, com uma variação de 7.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEAD para USD é de $ 0 por DEAD.

DEAD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,950, com um fornecimento em circulação de 81.42M DEAD. Nas últimas 24 horas, DEAD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00495094, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DEAD movimentou-se 0.00% na última hora e -14.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 334.67.

Informações de mercado de DEAD (DEAD)

Capitalização de mercado $ 24.95K$ 24.95K $ 24.95K Volume (24h) $ 334.67$ 334.67 $ 334.67 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.95K$ 24.95K $ 24.95K Fornecimento Circulante 81.42M 81.42M 81.42M Fornecimento total 81,415,901.88394853 81,415,901.88394853 81,415,901.88394853

A capitalização de mercado atual de DEAD é $ 24.95K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 334.67. A oferta em circulação de DEAD é 81.42M, com um fornecimento total de 81415901.88394853. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.95K.