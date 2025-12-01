Preço de Czlu hoje

O preço ao vivo de Czlu (CZLU) hoje é $ 0.00003751, com uma variação de 2.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CZLU para USD é de $ 0.00003751 por CZLU.

Czlu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,466, com um fornecimento em circulação de 1.00B CZLU. Nas últimas 24 horas, CZLU foi negociado entre $ 0.00003651 (mínimo) e $ 0.00003759 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00110629, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002673.

No desempenho de curto prazo, CZLU movimentou-se -0.22% na última hora e +9.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Czlu (CZLU)

Capitalização de mercado $ 37.47K$ 37.47K $ 37.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.47K$ 37.47K $ 37.47K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Czlu é $ 37.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CZLU é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.47K.