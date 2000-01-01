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Principais tokens de Chinese Meme por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Chinese Meme. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.48109
+0.19%
-4.96%
-12.23%
$ 478.37M
$ 115.59K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,951.8
+0.18%
-1.26%
-5.94%
$ 69.87M
$ 30.02
3
MEME HORSE
MEME HORSE
MHORSE
$ 0.060489
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 60.49M
$ 520.65K
4
OSK
OSK
OSK
$ 38.36
-0.31%
+0.01%
-0.52%
$ 40.61M
$ 208.39
5
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.01743
-1.40%
+1.20%
+20.53%
$ 16.36M
$ 6.42M
6
DORA
DORA
DORA
$ 0.00790988
-0.20%
-0.00%
-0.45%
$ 7.91M
$ 313.17K
7
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0.000000005894
+0.10%
-0.02%
-3.91%
$ 2.48M
$ 180.32B
8
Palu
Palu
PALU
$ 0.00128717
+0.30%
+0.04%
+7.09%
$ 1.29M
$ 397.98K
9
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.00094908
+0.05%
-0.04%
+32.66%
$ 866.03K
$ 13.56K
10
Joss Money
Joss Money
JMONEY
$ 0.00074639
+0.34%
-0.00%
-6.72%
$ 745.32K
$ 276.67
11
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0.00059798
+2.24%
+0.06%
+13.64%
$ 582.73K
$ 6.42K
12
Buttcoin2026
Buttcoin2026
BUTTCOIN2026
$ 0.00038279
+0.01%
-0.00%
+13.67%
$ 376.09K
$ 723.83
13
Biaoqing
Biaoqing
BIAO
$ 8.466E-5
0.00%
-1.80%
-2.61%
$ 84.66K
--
14
gugugaga
gugugaga
咕咕嘎嘎
$ 7.742E-5
+2.43%
-7.80%
-2.07%
$ 77.10K
--
15
Brettwu
Brettwu
BRETTWU
$ 1.22779E-10
+0.14%
-1.60%
-5.64%
$ 50.78K
--
16
Biaoqing TRON
Biaoqing TRON
BIAO
$ 4.706E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 47.06K
--
17
Crypto winter
Crypto winter
CRYPTO WINTER
$ 2.735E-5
-0.04%
-6.00%
-2.36%
$ 27.35K
--
18
CyberWishing
CyberWishing
CYBERWISH
$ 2.258E-5
0.00%
+2.10%
+1.57%
$ 22.59K
--
19
air coin
air coin
空气币 /
$ 2.227E-5
0.00%
0.00%
-5.03%
$ 22.28K
--
20
Shamatte
Shamatte
杀马特
$ 1.97E-5
-0.05%
-0.70%
+0.10%
$ 19.70K
--
21
Biao on BNBChain
Biao on BNBChain
BIAO
$ 1.85E-5
0.00%
+1.10%
+11.99%
$ 17.93K
--
22
Czlu
Czlu
CZLU
$ 1.557E-5
0.00%
+0.40%
+2.77%
$ 15.57K
--
23
FlapVault
FlapVault
蝴蝶金库
$ 2.761E-5
-0.04%
-4.50%
-12.96%
$ 14.81K
--
24
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1.673E-5
0.00%
+0.30%
-0.30%
$ 14.51K
--
25
NiHao Coin
NiHao Coin
NIHAO
$ 1.603E-5
0.00%
-1.20%
+7.01%
$ 12.56K
--
26
Wo Ta Ma Lai Le
Wo Ta Ma Lai Le
我踏马来了
$ 0.008896
-0.58%
+0.52%
+2.91%
--
$ 20.86M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Chinese Meme e por que são populares?
Tokens de Chinese Meme representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 26 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $680.36M.
Qual é o token de Chinese Meme com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Chinese Meme acompanhados na MEXC, CYBERWISH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.10% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Chinese Meme existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 26 tokens de Chinese Meme, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Chinese Meme incluem 币安人生, YFI, MHORSE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Chinese Meme?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Chinese Meme é de aproximadamente $680.36M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Chinese Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.