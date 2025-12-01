Preço de Rain Protocol hoje

O preço ao vivo de Rain Protocol (RAIN) hoje é $ 0.007139, com uma variação de 0.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RAIN para USD é de $ 0.007139 por RAIN.

Rain Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- RAIN. Nas últimas 24 horas, RAIN foi negociado entre $ 0.0066523 (mínimo) e $ 0.0078438 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, RAIN movimentou-se +0.29% na última hora e +100.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.63M.

Informações de mercado de Rain Protocol (RAIN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 6.63M$ 6.63M $ 6.63M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.21B$ 8.21B $ 8.21B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 Blockchain pública ARB

A capitalização de mercado atual de Rain Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.63M. A oferta em circulação de RAIN é --, com um fornecimento total de 1150000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.21B.