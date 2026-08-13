Preço de cummunity hoje

O preço ao vivo de cummunity (CUM) hoje é $ 0, com uma variação de 4.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CUM para USD é de $ 0 por CUM.

cummunity ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,058.33, com um fornecimento em circulação de 999.76M CUM. Nas últimas 24 horas, CUM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00196824, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CUM movimentou-se -0.22% na última hora e +13.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de cummunity (CUM)

Capitalização de mercado $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Fornecimento Circulante 999.76M 999.76M 999.76M Fornecimento total 999,764,742.927937 999,764,742.927937 999,764,742.927937

A capitalização de mercado atual de cummunity é $ 15.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CUM é 999.76M, com um fornecimento total de 999764742.927937. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.06K.