Preço de CoinBuck hoje

O preço ao vivo de CoinBuck (BUCK) hoje é --, com uma variação de 2.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUCK para USD é de -- por BUCK.

CoinBuck ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 716,718, com um fornecimento em circulação de 10.00B BUCK. Nas últimas 24 horas, BUCK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BUCK movimentou-se +0.08% na última hora e +5.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CoinBuck (BUCK)

Capitalização de mercado $ 716.72K$ 716.72K $ 716.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 716.72K$ 716.72K $ 716.72K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CoinBuck é $ 716.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUCK é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 716.72K.