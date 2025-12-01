Preço de Centric Swap hoje

O preço ao vivo de Centric Swap (CNS) hoje é --, com uma variação de 4.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CNS para USD é de -- por CNS.

Centric Swap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 42,455, com um fornecimento em circulação de 369.59B CNS. Nas últimas 24 horas, CNS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01873632, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CNS movimentou-se -8.63% na última hora e -7.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Centric Swap (CNS)

Capitalização de mercado $ 42.46K$ 42.46K $ 42.46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.46K$ 42.46K $ 42.46K Fornecimento Circulante 369.59B 369.59B 369.59B Fornecimento total 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336

