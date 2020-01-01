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Principais tokens de Pons Launchpad por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Pons Launchpad. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
wire bot
wire bot
WIRE
$ 0,00194811
+4,32%
+0,53%
+475,09%
$ 1,95M
$ 1,26M
2
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0,00085874
+6,14%
-0,13%
-48,93%
$ 858,74K
$ 472,20K
3
Dice Protocol
Dice Protocol
DICE
$ 0,00016231
-9,97%
+0,05%
+45,65%
$ 158,10K
$ 97,72K
4
Bull
Bull
BULL
$ 0,000116
-1,91%
-6,79%
-18,06%
$ 117,99K
$ 429,69M
5
Imagine
Imagine
IMAGINE
$ 8,141E-5
-10,21%
+37,70%
-57,55%
$ 81,41K
--
6
daHood
daHood
DAHOOD
$ 7,048E-5
+19,05%
+56,40%
+24,79%
$ 58,23K
--
7
Hooja
Hooja
HOOJA
$ 3,12E-5
+0,29%
-46,10%
-34,18%
$ 30,69K
--
8
Market Cat
Market Cat
MARKETCAT
$ 2,542E-5
-5,29%
+39,80%
-16,38%
$ 25,42K
--
9
YOLO
YOLO
YOLO
$ 0,007284
-3,27%
+42,04%
+181,28%
--
$ 14,84M
10
Pons
Pons
PONS
$ 0,048819
-1,11%
+15,42%
+171,44%
--
$ 5,26M
11
Thinking Cat
Thinking Cat
HMM
$ 0,02286
+9,09%
+40,94%
+30,76%
--
$ 11,81M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Pons Launchpad e por que são populares?
Tokens de Pons Launchpad representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 11 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $3.28M.
Qual é o token de Pons Launchpad com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Pons Launchpad acompanhados na MEXC, DAHOOD apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 56.40% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Pons Launchpad existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 11 tokens de Pons Launchpad, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Pons Launchpad incluem WIRE, NASDANQ, DICE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Pons Launchpad?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Pons Launchpad é de aproximadamente $3.28M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Pons Launchpad, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.