Preço de Darwin hoje

O preço ao vivo de Darwin (DARWIN) hoje é --, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DARWIN para USD é de -- por DARWIN.

Darwin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 104,042, com um fornecimento em circulação de 505.83M DARWIN. Nas últimas 24 horas, DARWIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02393398, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DARWIN movimentou-se -0.55% na última hora e +2.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Darwin (DARWIN)

Capitalização de mercado $ 104.04K$ 104.04K $ 104.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 205.69K$ 205.69K $ 205.69K Fornecimento Circulante 505.83M 505.83M 505.83M Fornecimento total 999,996,256.91182 999,996,256.91182 999,996,256.91182

