Preço de Pons hoje

O preço ao vivo de Pons (PONS) hoje é R$ 0.047249, com uma variação de 2.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PONS para BRL é de R$ 0.047249 por PONS.

Pons ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PONS. Nas últimas 24 horas, PONS foi negociado entre R$ 0.042091 (mínimo) e R$ 0.052437 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PONS movimentou-se +2.34% na última hora e +164.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 184.79K.

Informações de mercado de Pons (PONS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 184.79KR$ 184.79K R$ 184.79K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 47.25MR$ 47.25M R$ 47.25M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de Pons é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 184.79K. A oferta em circulação de PONS é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 47.25M.