Preço de Broadcom xStock hoje

O preço ao vivo de Broadcom xStock (AVGOX) hoje é $ 401.95, com uma variação de 0.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AVGOX para USD é de $ 401.95 por AVGOX.

Broadcom xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,045,799, com um fornecimento em circulação de 2.60K AVGOX. Nas últimas 24 horas, AVGOX foi negociado entre $ 401.96 (mínimo) e $ 403.05 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 403.76, enquanto a mínima histórica foi de $ 282.47.

No desempenho de curto prazo, AVGOX movimentou-se -0.24% na última hora e +16.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Broadcom xStock (AVGOX)

Capitalização de mercado $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.70M$ 13.70M $ 13.70M Fornecimento Circulante 2.60K 2.60K 2.60K Fornecimento total 34,087.0996798737 34,087.0996798737 34,087.0996798737

