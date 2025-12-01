Preço de BNPL Pay hoje

O preço ao vivo de BNPL Pay (BNPL) hoje é $ 0.01999415, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNPL para USD é de $ 0.01999415 por BNPL.

BNPL Pay ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 129,799, com um fornecimento em circulação de 6.49M BNPL. Nas últimas 24 horas, BNPL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02142149, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01869246.

No desempenho de curto prazo, BNPL movimentou-se -- na última hora e +0.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BNPL Pay (BNPL)

Capitalização de mercado $ 129.80K$ 129.80K $ 129.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.99M$ 19.99M $ 19.99M Fornecimento Circulante 6.49M 6.49M 6.49M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BNPL Pay é $ 129.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BNPL é 6.49M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.99M.