Preço de BNBOFLEGENDS hoje

O preço ao vivo de BNBOFLEGENDS (BOL) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOL para USD é de $ 0 por BOL.

BNBOFLEGENDS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 136,488, com um fornecimento em circulação de 912.55M BOL. Nas últimas 24 horas, BOL foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00108371, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOL movimentou-se -- na última hora e +1.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 28.93.

Informações de mercado de BNBOFLEGENDS (BOL)

Capitalização de mercado $ 136.49K$ 136.49K $ 136.49K Volume (24h) $ 28.93$ 28.93 $ 28.93 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 136.49K$ 136.49K $ 136.49K Fornecimento Circulante 912.55M 912.55M 912.55M Fornecimento total 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236

A capitalização de mercado atual de BNBOFLEGENDS é $ 136.49K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 28.93. A oferta em circulação de BOL é 912.55M, com um fornecimento total de 912545878.4009236. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 136.49K.