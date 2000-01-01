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Principais tokens de Strategy Games por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Strategy Games. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.10736
-1.43%
+5.00%
-30.11%
$ 10.85M
$ 1.94M
2
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.02993
-0.20%
+0.81%
-3.35%
$ 7.35M
$ 1.96M
3
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00336808
+0.09%
+0.01%
+13.56%
$ 4.47M
$ 7.43K
4
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00424119
0.00%
--
+1.40%
$ 2.12M
$ 7.48
5
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00256934
-0.72%
-0.03%
-6.76%
$ 1.28M
$ 4.63K
6
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.03212E-7
+0.28%
+0.30%
-4.85%
$ 1.07M
--
7
BLOCKLORDS
BLOCKLORDS
LRDS
$ 0.01742854
-0.46%
+0.04%
-1.92%
$ 947.46K
$ 66.23K
8
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00286848
-0.70%
+0.01%
-5.68%
$ 858.46K
$ 23.99K
9
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03592
0.00%
-2.31%
-7.87%
$ 584.66K
$ 1.73M
10
Warped
Warped
WARPED
$ 6.229E-5
+0.21%
-1.00%
-1.66%
$ 575.44K
--
11
Dragon Coin
Dragon Coin
DGN
$ 0.00038001
-0.12%
0.00%
+1.46%
$ 444.06K
$ 8.21K
12
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00192397
-1.81%
-0.09%
-11.11%
$ 421.98K
$ 53.86
13
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
0.00%
$ 195.76K
$ 131.63
14
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00034115
+0.03%
-0.03%
-9.59%
$ 185.33K
$ 393.68
15
BNBOFLEGENDS
BNBOFLEGENDS
BOL
$ 0.00014957
0.00%
--
+2.95%
$ 136.49K
$ 28.93
16
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001915
-0.05%
-0.05%
-1.79%
$ 107.18K
$ 39.03M
17
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2.489E-5
0.00%
-0.40%
-0.64%
$ 98.11K
--
18
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0.00194278
0.00%
--
0.00%
$ 84.71K
$ 1.62
19
SpartaDEX
SpartaDEX
SPARTA
$ 0.0014937
0.00%
--
0.00%
$ 59.33K
$ 1.07
20
Honeyland
Honeyland
HXD
$ 8.91E-5
+0.50%
-1.00%
+5.02%
$ 53.36K
--
21
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.0007097
0.00%
--
-3.38%
$ 47.56K
$ 1.20
22
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0.00521442
0.00%
-0.00%
-3.02%
$ 39.87K
$ 117.56
23
SkyNity SkyDust
SkyNity SkyDust
SDT
$ 0.00070646
0.00%
--
-0.34%
$ 27.37K
$ 5.94
24
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.0004229
0.00%
-0.00%
-0.42%
$ 25.37K
$ 1.04
25
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.906E-5
+2.79%
-2.10%
-29.08%
$ 25.00K
--
26
SGC
SGC
SGC
$ 3.74E-6
0.00%
+4.40%
+3.60%
$ 24.71K
--
27
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00055143
0.00%
-0.14%
-32.44%
$ 22.48K
$ 289.86
28
Wizardia
Wizardia
WZRD
$ 0.00010417
-1.25%
+0.08%
-24.57%
$ 15.60K
$ 2.40K
29
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0.00012739
0.00%
-0.01%
-15.01%
$ 13.93K
$ 17.88
30
Utgard
Utgard
UTG
$ 3.23E-5
0.00%
-24.70%
0.00%
$ 11.63K
--
31
COP
COP
COP
$ 0.0002962
+0.30%
-0.27%
+3.30%
--
$ 180.85M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Strategy Games e por que são populares?
Tokens de Strategy Games representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 31 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $32.15M.
Qual é o token de Strategy Games com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Strategy Games acompanhados na MEXC, ACE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Strategy Games existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 31 tokens de Strategy Games, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Strategy Games incluem ACE, MAVIA, SPS. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Strategy Games?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Strategy Games é de aproximadamente $32.15M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Strategy Games, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.