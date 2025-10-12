Informações de preço de BladeSwap (BLADE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00101399 Máximo 24h $ 0.00106755 Máximo histórico $ 0.207049 Menor preço $ 0.00068298 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +1.23% Variação de Preço (7d) -18.93%

O preço em tempo real de BladeSwap (BLADE) é $0.00105374. Nas últimas 24 horas, BLADE foi negociado entre a mínima de $ 0.00101399 e a máxima de $ 0.00106755, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLADE é $ 0.207049, enquanto o mais baixo é $ 0.00068298.

Em termos de desempenho de curto prazo, BLADE variou -- na última hora, +1.23% nas últimas 24 horas e -18.93% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BladeSwap (BLADE)

Capitalização de mercado $ 98.61K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 191.29K Fornecimento Circulante 93.59M Fornecimento total 181,529,605.4009806

A capitalização de mercado atual de BladeSwap é $ 98.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLADE é 93.59M, com um fornecimento total de 181529605.4009806. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 191.29K.