Preço de Basey hoje

O preço ao vivo de Basey (BASEY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BASEY para USD é de $ 0 por BASEY.

Basey ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,083, com um fornecimento em circulação de 100.00B BASEY. Nas últimas 24 horas, BASEY foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BASEY movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Basey (BASEY)

Capitalização de mercado $ 27.08K$ 27.08K $ 27.08K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.08K$ 27.08K $ 27.08K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Basey é $ 27.08K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BASEY é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.08K.