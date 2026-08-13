Preço de BasedHype hoje

O preço ao vivo de BasedHype (BASEDHYPE) hoje é $ 0.00494769, com uma variação de 4.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BASEDHYPE para USD é de $ 0.00494769 por BASEDHYPE.

BasedHype ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,469,805, com um fornecimento em circulação de 10.00B BASEDHYPE. Nas últimas 24 horas, BASEDHYPE foi negociado entre $ 0.00474232 (mínimo) e $ 0.00538928 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01997093, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0034058.

No desempenho de curto prazo, BASEDHYPE movimentou-se -0.22% na última hora e +8.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.38K.

Informações de mercado de BasedHype (BASEDHYPE)

Capitalização de mercado $ 49.47M$ 49.47M $ 49.47M Volume (24h) $ 1.38K$ 1.38K $ 1.38K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.47M$ 49.47M $ 49.47M Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BasedHype é $ 49.47M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.38K. A oferta em circulação de BASEDHYPE é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.47M.