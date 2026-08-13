Preço de BasedAI hoje

O preço ao vivo de BasedAI (BASEDAI) hoje é $ 0.01376037, com uma variação de 19.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BASEDAI para USD é de $ 0.01376037 por BASEDAI.

BasedAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 490,817, com um fornecimento em circulação de 35.67M BASEDAI. Nas últimas 24 horas, BASEDAI foi negociado entre $ 0.01122554 (mínimo) e $ 0.0141846 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 11.12, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00770439.

No desempenho de curto prazo, BASEDAI movimentou-se -0.23% na última hora e +8.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 397.28.

Informações de mercado de BasedAI (BASEDAI)

Capitalização de mercado $ 490.82K$ 490.82K $ 490.82K Volume (24h) $ 397.28$ 397.28 $ 397.28 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 490.82K$ 490.82K $ 490.82K Fornecimento Circulante 35.67M 35.67M 35.67M Fornecimento total 35,669,420.0 35,669,420.0 35,669,420.0

A capitalização de mercado atual de BasedAI é $ 490.82K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 397.28. A oferta em circulação de BASEDAI é 35.67M, com um fornecimento total de 35669420.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 490.82K.