Preço de Base Identity hoje

O preço ao vivo de Base Identity (BASEID) hoje é $ 0, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BASEID para USD é de $ 0 por BASEID.

Base Identity ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,729, com um fornecimento em circulação de 100.00B BASEID. Nas últimas 24 horas, BASEID foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BASEID movimentou-se +0.29% na última hora e +1.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Base Identity (BASEID)

Capitalização de mercado $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de Base Identity é $ 21.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BASEID é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.73K.