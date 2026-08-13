Preço de AstroElon hoje

O preço ao vivo de AstroElon (ELONONE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELONONE para USD é de $ 0 por ELONONE.

AstroElon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 125,270, com um fornecimento em circulação de 1,000.00T ELONONE. Nas últimas 24 horas, ELONONE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ELONONE movimentou-se -- na última hora e +3.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AstroElon (ELONONE)

Capitalização de mercado $ 125.27K$ 125.27K $ 125.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 125.27K$ 125.27K $ 125.27K Fornecimento Circulante 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Fornecimento total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

A capitalização de mercado atual de AstroElon é $ 125.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ELONONE é 1,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+15. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 125.27K.