Preço de Anome hoje

O preço ao vivo de Anome (ANOME) hoje é $ 0.01700681, com uma variação de 0.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANOME para USD é de $ 0.01700681 por ANOME.

Anome ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 510,148, com um fornecimento em circulação de 30.00M ANOME. Nas últimas 24 horas, ANOME foi negociado entre $ 0.01610653 (mínimo) e $ 0.01850414 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.198258, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00734374.

No desempenho de curto prazo, ANOME movimentou-se +1.01% na última hora e -8.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 311.72K.

Informações de mercado de Anome (ANOME)

Capitalização de mercado $ 510.15K$ 510.15K $ 510.15K Volume (24h) $ 311.72K$ 311.72K $ 311.72K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.00M$ 17.00M $ 17.00M Fornecimento Circulante 30.00M 30.00M 30.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Anome é $ 510.15K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 311.72K. A oferta em circulação de ANOME é 30.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.00M.