Qual é o preço atual de Ampleforth Governance?

Ampleforth Governance está sendo negociado a R$0.93910226390676486000, apresentando uma variação de preço de -1.28% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está FORTH hoje?

A volatilidade do preço de FORTH nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Ampleforth Governance?

O token flutuou entre R$0.86636973035379753000 (mínimo) e R$0.9605446027214292000 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação FORTH gerou?

Nas últimas 24 horas, FORTH acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$904.5579443390541000, e o mínimo histórico é de R$0.76876147741392531000. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para Ampleforth Governance?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como FORTH se compara a outros tokens de Ethereum Ecosystem,Stablecoin Issuer,Governance?

Dentro da categoria Ethereum Ecosystem,Stablecoin Issuer,Governance, FORTH mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.