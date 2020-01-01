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Principais tokens de Stablecoin Issuer por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Stablecoin Issuer. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05499
+0.27%
-0.65%
+5.30%
$ 1.76B
$ 801.16K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.51
+0.10%
-1.87%
-1.60%
$ 1.36B
$ 1.41K
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05307
-0.26%
-0.79%
-3.98%
$ 1.23B
$ 1.01M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08799
-0.42%
-2.13%
-4.45%
$ 814.41M
$ 2.31M
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2592
-0.31%
-5.96%
+20.41%
$ 394.65M
$ 5.16M
6
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001566
-0.13%
-0.95%
+11.50%
$ 150.93M
$ 50.99M
7
RE
RE
RE
$ 0.44283
-1.00%
-2.65%
+7.87%
$ 68.44M
$ 512.99K
8
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.09554
+0.70%
+0.74%
+2.26%
$ 52.48M
$ 665.51K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01415
+0.21%
-0.91%
-7.75%
$ 39.67M
$ 6.36M
10
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05897
-0.02%
-0.61%
-2.54%
$ 26.80M
$ 969.49K
11
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2981
-0.36%
-1.64%
-4.02%
$ 26.51M
$ 206.47K
12
STBL
STBL
STBL
$ 0.02296
-0.09%
-1.42%
-6.67%
$ 16.07M
$ 2.39M
13
USUAL
USUAL
USUAL
$ 0.008783
+0.10%
+0.01%
-0.70%
$ 16.05M
$ 6.95M
14
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007788
+0.06%
-1.38%
-1.90%
$ 13.34M
$ 703.08M
15
Tribe
Tribe
TRIBE
$ 0.307539
0.00%
--
-0.47%
$ 11.54M
$ 2.13K
16
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2,060.48
0.00%
0.00%
-0.66%
$ 7.53M
$ 167.36K
17
Solomon
Solomon
SOLO
$ 0.616545
0.00%
-0.01%
-4.89%
$ 7.04M
$ 17.41K
18
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01685
+0.24%
+1.63%
-10.75%
$ 6.85M
$ 4.02M
19
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.4026
-0.57%
-1.18%
-7.97%
$ 4.39M
$ 139.21K
20
Sperax
Sperax
SPA
$ 0.002061
+0.24%
-0.19%
+3.52%
$ 4.22M
$ 25.63M
21
Resupply
Resupply
RSUP
$ 0.114458
0.00%
-0.04%
-14.49%
$ 2.98M
$ 7.20K
22
GAIB
GAIB
GAIB
$ 0.01297
+0.15%
+2.12%
-10.16%
$ 2.66M
$ 4.35M
23
Ampleforth Governance
Ampleforth Governance
FORTH
$ 0.185816
-0.14%
-0.02%
-4.36%
$ 1.99M
$ 34.64K
24
HAI
HAI
HAI
$ 0.001586
+0.06%
-0.75%
+14.09%
$ 1.32M
$ 12.41M
25
Reflexer Ungovernance
Reflexer Ungovernance
FLX
$ 1.11
0.00%
--
0.00%
$ 918.06K
$ 1.44K
26
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00784581
-0.01%
--
+2.59%
$ 765.33K
$ 113.11
27
Qi Dao
Qi Dao
QI
$ 0.00513515
0.00%
--
+2.82%
$ 710.44K
$ 5.09
28
Thala
Thala
THL
$ 0.00756332
+0.12%
+0.01%
+1.59%
$ 543.28K
$ 123.84
29
Argonot
Argonot
ARGNOT
$ 6.0
0.00%
-0.06%
-2.28%
$ 492.27K
$ 4.18K
30
Elixir
Elixir
ELX
$ 0.00109996
0.00%
+0.08%
-10.98%
$ 482.95K
$ 926.43
31
Bucket Token
Bucket Token
BUT
$ 0.00090676
-0.11%
-0.00%
+3.49%
$ 383.08K
$ 17.20
32
Delpho USDV
Delpho USDV
USDV
$ 1.007
0.00%
0.00%
0.00%
$ 242.64K
$ 119.01K
33
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00126411
0.00%
-0.06%
+5.90%
$ 198.54K
$ 60.65
34
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.0020327
-0.06%
-0.00%
+1.15%
$ 140.06K
$ 13.78
35
Asymmetry Finance
Asymmetry Finance
ASF
$ 0.00807866
0.00%
-0.01%
-10.85%
$ 135.33K
$ 40.17
36
dForce
dForce
DF
$ 9.622E-5
+0.27%
+11.60%
-4.60%
$ 96.21K
--
37
ANGLE
ANGLE
ANGLE
$ 0.00017126
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--
-0.02%
$ 42.59K
$ 4.58
38
Novastro
Novastro
XNL
$ 0.00011752
-0.17%
+0.00%
+0.52%
$ 23.50K
$ 32.37K
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02314
-0.81%
+3.03%
-8.57%
--
$ 4.53M
40
Unitas
Unitas
UP
$ 0.3966
+0.40%
-0.42%
+18.98%
--
$ 166.92K
41
Perle
Perle
PRL
$ 0.3172
-0.34%
-2.87%
+13.61%
--
$ 215.36K
42
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0.03359
-0.04%
+4.78%
+1.75%
--
$ 2.86M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Stablecoin Issuer e por que são populares?
Tokens de Stablecoin Issuer representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 42 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $6.02B.
Qual é o token de Stablecoin Issuer com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Stablecoin Issuer acompanhados na MEXC, DF apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 11.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Stablecoin Issuer existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 42 tokens de Stablecoin Issuer, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Stablecoin Issuer incluem WLFI, AAVE, SKY. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Stablecoin Issuer?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Stablecoin Issuer é de aproximadamente $6.02B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Stablecoin Issuer, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.