Preço de Alpha hoje

O preço ao vivo de Alpha (ALPHA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALPHA para USD é de $ 0 por ALPHA.

Alpha ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 171,356, com um fornecimento em circulação de 794.01M ALPHA. Nas últimas 24 horas, ALPHA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.216, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ALPHA movimentou-se +0.46% na última hora e +2.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 25.12K.

Informações de mercado de Alpha (ALPHA)

Capitalização de mercado $ 171.36K$ 171.36K $ 171.36K Volume (24h) $ 25.12K$ 25.12K $ 25.12K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 171.36K$ 171.36K $ 171.36K Fornecimento Circulante 794.01M 794.01M 794.01M Fornecimento total 794,013,867.423737 794,013,867.423737 794,013,867.423737

A capitalização de mercado atual de Alpha é $ 171.36K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 25.12K. A oferta em circulação de ALPHA é 794.01M, com um fornecimento total de 794013867.423737. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 171.36K.