Qual é o preço de hoje de AllUnity CHF (CHFAU)?

O preço em tempo real é R$6.1650483267969000, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de -0.17%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de CHFAU estão em circulação?

A oferta em circulação de CHFAU é de 48320021.921656, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente AllUnity CHF?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de CHFAU nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de AllUnity CHF hoje?

A capitalização de mercado está em R$297891195.53457835242000, posicionando AllUnity CHF na posição #372 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente CHFAU está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de AllUnity CHF?

A recente variação de preço de -0.17% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Stablecoins,Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,CHF Stablecoin,Tempo Ecosystem e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.