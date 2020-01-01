Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de CHF Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor CHF Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
--
0.00%
$ 59.43M
$ 529.30
2
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.23
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 4.99M
$ 52.98K
3
Hedera Swiss Franc
Hedera Swiss Franc
HCHF
$ 1.31
0.00%
-0.00%
-0.76%
$ 182.56K
$ 19.11
4
Mento Swiss Franc
Mento Swiss Franc
CHFM
$ 1.22
0.00%
--
0.00%
$ 86.23K
$ 707.67
5
Frankencoin
Frankencoin
ZCHF
$ 1.2312
0.00%
-0.28%
-0.10%
--
$ 22.78K

Perguntas frequentes

O que são tokens de CHF Stablecoin e por que são populares?
Tokens de CHF Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 5 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $64.69M.
Qual é o token de CHF Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de CHF Stablecoin acompanhados na MEXC, CHFAU apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de CHF Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 5 tokens de CHF Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de CHF Stablecoin incluem CHFAU, VCHF, HCHF. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria CHF Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de CHF Stablecoin é de aproximadamente $64.69M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor CHF Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.