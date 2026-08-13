Preço de All in Dollo hoje

O preço ao vivo de All in Dollo (DOLLO) hoje é $ 0, com uma variação de 9.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOLLO para USD é de $ 0 por DOLLO.

All in Dollo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 117,533, com um fornecimento em circulação de 903.30M DOLLO. Nas últimas 24 horas, DOLLO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01046417, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOLLO movimentou-se -0.09% na última hora e +19.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.72K.

Informações de mercado de All in Dollo (DOLLO)

Capitalização de mercado $ 117.53K$ 117.53K $ 117.53K Volume (24h) $ 4.72K$ 4.72K $ 4.72K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 117.53K$ 117.53K $ 117.53K Fornecimento Circulante 903.30M 903.30M 903.30M Fornecimento total 999,930,458.21599 999,930,458.21599 999,930,458.21599

A capitalização de mercado atual de All in Dollo é $ 117.53K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.72K. A oferta em circulação de DOLLO é 903.30M, com um fornecimento total de 999930458.21599. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 117.53K.