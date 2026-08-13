Preço de Alchemix ETH hoje

O preço ao vivo de Alchemix ETH (ALETH) hoje é $ 1,835.97, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALETH para USD é de $ 1,835.97 por ALETH.

Alchemix ETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,192,982, com um fornecimento em circulação de 8.27K ALETH. Nas últimas 24 horas, ALETH foi negociado entre $ 1,833.84 (mínimo) e $ 1,878.14 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4,858.5, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,070.0.

No desempenho de curto prazo, ALETH movimentou-se -0.06% na última hora e -0.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 42.17K.

Informações de mercado de Alchemix ETH (ALETH)

Capitalização de mercado $ 15.19M$ 15.19M $ 15.19M Volume (24h) $ 42.17K$ 42.17K $ 42.17K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.19M$ 15.19M $ 15.19M Fornecimento Circulante 8.27K 8.27K 8.27K Fornecimento total 8,274.199503061036 8,274.199503061036 8,274.199503061036

A capitalização de mercado atual de Alchemix ETH é $ 15.19M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 42.17K. A oferta em circulação de ALETH é 8.27K, com um fornecimento total de 8274.199503061036. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.19M.