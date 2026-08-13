Preço de Akasha hoje

O preço ao vivo de Akasha (AKA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AKA para USD é de $ 0 por AKA.

Akasha ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 140,279, com um fornecimento em circulação de 999.99M AKA. Nas últimas 24 horas, AKA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.058342, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AKA movimentou-se +0.09% na última hora e -0.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 135.97.

Informações de mercado de Akasha (AKA)

Capitalização de mercado $ 140.28K$ 140.28K $ 140.28K Volume (24h) $ 135.97$ 135.97 $ 135.97 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 140.28K$ 140.28K $ 140.28K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,993,387.26 999,993,387.26 999,993,387.26

A capitalização de mercado atual de Akasha é $ 140.28K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 135.97. A oferta em circulação de AKA é 999.99M, com um fornecimento total de 999993387.26. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 140.28K.