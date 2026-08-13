Análise técnica de XYO (XYO) hoje
Variação de preço de XYO (XYO)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.00295
|--
|-0.68%
|-3.91%
|-28.92%
Fluxo de capital de XYO
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-11
|-$0.02 M
|0.00
|2026-08-10
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-09
|-$0.02 M
|0.00
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