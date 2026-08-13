Preço de WISHBONE hoje

O preço ao vivo de WISHBONE (WISHBONE) hoje é R$ 0.002604, com uma variação de 14.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WISHBONE para BRL é de R$ 0.002604 por WISHBONE.

WISHBONE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- WISHBONE. Nas últimas 24 horas, WISHBONE foi negociado entre R$ 0.002072 (mínimo) e R$ 0.002833 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, WISHBONE movimentou-se -2.00% na última hora e +8.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 70.91K.

Informações de mercado de WISHBONE (WISHBONE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 70.91KR$ 70.91K R$ 70.91K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.60MR$ 2.60M R$ 2.60M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de WISHBONE é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 70.91K. A oferta em circulação de WISHBONE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.60M.