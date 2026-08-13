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O preço ao vivo de WISHBONE hoje é 0.002604 BRL. A capitalização de mercado de WISHBONE é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WISHBONE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de WISHBONE hoje é 0.002604 BRL. A capitalização de mercado de WISHBONE é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WISHBONE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação WISHBONE (WISHBONE)

Preço em tempo real de 1 WISHBONE para BRL

R$0.01351476
R$0.01351476R$0.01351476
+14.51%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de WISHBONE (WISHBONE)
Última atualização da página: 2026-08-13 09:39:23 (UTC+8)

Preço de WISHBONE hoje

O preço ao vivo de WISHBONE (WISHBONE) hoje é R$ 0.002604, com uma variação de 14.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WISHBONE para BRL é de R$ 0.002604 por WISHBONE.

WISHBONE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- WISHBONE. Nas últimas 24 horas, WISHBONE foi negociado entre R$ 0.002072 (mínimo) e R$ 0.002833 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, WISHBONE movimentou-se -2.00% na última hora e +8.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 70.91K.

Informações de mercado de WISHBONE (WISHBONE)

--
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R$ 70.91K
R$ 70.91KR$ 70.91K

R$ 2.60M
R$ 2.60MR$ 2.60M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de WISHBONE é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 70.91K. A oferta em circulação de WISHBONE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.60M.

Histórico de preço de WISHBONE BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.002072
R$ 0.002072R$ 0.002072
Mínimo 24h
R$ 0.002833
R$ 0.002833R$ 0.002833
Máximo 24h

R$ 0.002072
R$ 0.002072R$ 0.002072

R$ 0.002833
R$ 0.002833R$ 0.002833

--
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--
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-2.00%

+14.51%

+8.13%

+8.13%

Histórico de preços de WISHBONE (WISHBONE) em BRL

Acompanhe as variações de preço de WISHBONE para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.00171251+14.51%
30 diasR$ -0.006008-69.77%
60 diasR$ +0.000604+30.20%
90 diasR$ +0.000604+30.20%
Variação de preço de WISHBONE hoje

Hoje, WISHBONE registrou uma variação de R$ +0.00171251 (+14.51%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de WISHBONE

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.006008 (-69.77%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de WISHBONE

Expandindo a visualização para 60 dias, WISHBONE teve uma variação de R$ +0.000604 (+30.20%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de WISHBONE

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.000604 (+30.20%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de WISHBONE (WISHBONE)!

Confira agora a página de histórico de preço do WISHBONE.

Análise para WISHBONE

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de WISHBONE. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de WISHBONE hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de WISHBONE é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
BOLL (20,2)Preço > Faixa superiorTocar ou romper a faixa superiorEntrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

WISHBONE_USDT está operando acima do centro de 0,002846 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,003022, bem próximo ao nível de resistência R1 em 0,003063. O preço encontra-se na metade superior do sistema de pivôs, enquanto os touros tentam romper o limite superior da estrutura de curto prazo. O conjunto de médias móveis ainda não apresenta um sinal claro de compra, e o mercado permanece em uma fase de consolidação oscilante próximo a pontos-chave. O MACD formou um cruzamento de alta, indicando que o impulso comprador de curto prazo começa a se acumular. O RSI encontra-se em uma zona neutra, sem sinais extremos de sobrecompra ou sobrevenda. Os indicadores KDJ e StochRSI estão divergindo simultaneamente para cima, com as linhas rápidas e lentas apontando na mesma direção. As Bandas de Bollinger mantêm abertura estável, e a volatilidade permanece em níveis normais, sem sinais de expansão ou contração intensa. A resistência imediata está localizada em 0,003063, a menos de 1,5% de distância do preço atual, tornando-se um alvo de teste iminente. Acima, a resistência mais distante é referenciada pelo nível R2 em 0,003376, oferecendo um ponto adicional para observar possíveis movimentos ascendentes. Já no lado inferior, o suporte principal está fixado no centro de 0,002846, aproximadamente 5,8% abaixo do preço atual. Um suporte secundário, S1, encontra-se em 0,002533, servindo como uma posição defensiva estrutural.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para WISHBONE

Previsão de preço de WISHBONE (WISHBONE) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WISHBONE em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de WISHBONE (WISHBONE) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de WISHBONE pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço WISHBONE pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de WISHBONE para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de WISHBONE.

Como comprar e investir em WISHBONE em Brasil

Pronto para começar com WISHBONE? Comprar WISHBONE é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar WISHBONE. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de WISHBONE (WISHBONE).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e WISHBONE será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar WISHBONE(WISHBONE)

O que você pode fazer com WISHBONE

Possuir WISHBONE permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar WISHBONE (WISHBONE) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é WISHBONE (WISHBONE)

WISHBONE is a meme coin.

Recurso WISHBONE

Para uma compreensão mais aprofundada de WISHBONE, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do WISHBONE
Explorador de blocos

Categoria :

Dog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre WISHBONE

Última atualização da página: 2026-08-13 09:39:23 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o WISHBONE (WISHBONE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre WISHBONE

WISHBONEUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em WISHBONE com alavancagem. Explore a negociação de futuros de WISHBONEUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie WISHBONE (WISHBONE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o WISHBONE.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WISHBONE/USD1
R$0.013344528
R$0.013344528R$0.013344528
+11.65%
22.72M (USDT)
WISHBONE/USDT
R$0.01350957
R$0.01350957R$0.01350957
+14.61%
29.55M (USDT)

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Solana

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.0837147
R$0.0837147R$0.0837147

-19.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1179687
R$0.1179687R$0.1179687

+468.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.35459
R$1.35459R$1.35459

+7.40%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6300752
R$1.6300752R$1.6300752

-3.82%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0489936
R$0.0489936R$0.0489936

-2.47%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.0018684
R$0.0018684R$0.0018684

+44.00%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.34809731
R$1.34809731R$1.34809731

+18.54%

aPriori

aPriori

APR

R$2.5838934
R$2.5838934R$2.5838934

+15.40%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00597369
R$0.00597369R$0.00597369

+15.10%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.069458
R$13.069458R$13.069458

+25.91%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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