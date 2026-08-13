Análise técnica de Toko Token (TKO) hoje A página de Análise de Toko Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TKO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Toko Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Toko Token (TKO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05091 -- +4.13% +14.99% -13.89%

Fluxo de capital de Toko Token Entrada líquida Preço de TKOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.05 2026-08-12 $0.00 M 0.05 2026-08-11 $0.01 M 0.05 2026-08-10 $0.00 M 0.05 2026-08-09 $0.00 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Toko Token (TKO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Toko Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TKO / USDT $0.05091 $0.05091 $0.05091 -2.41% 1.10M (USDT) Negociar