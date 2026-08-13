Análise técnica de SUSHI (SUSHI) hoje A página de Análise de SUSHI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SUSHI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SUSHI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SUSHI (SUSHI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1609 -- +4.07% +0.18% -30.17%

Indicadores técnicos de SUSHI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SUSHI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 8 Neutro 7 Compra 11 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 4 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1608 0.1607 R2 0.1607 0.1607 R1 0.1607 0.1607 PP 0.1606 0.1606 S1 0.1606 0.1606 S2 0.1605 0.1606 S3 0.1605 0.1605

Sinais de mercado SUSHI Volume líquido atual de ordens em aberto 2.61M $16.54 M $13.93 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $0.30 M Vendas ativas de 3 dias $0.27 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $0.79 M Vendas ativas de 7 dias $0.76 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SUSHI Entrada líquida Preço de SUSHIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.16 2026-08-12 $0.02 M 0.16 2026-08-11 $0.07 M 0.16 2026-08-10 -$0.03 M 0.17 2026-08-09 -$0.01 M 0.17 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SUSHI (SUSHI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SUSHI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SUSHI / USDT $0.1609 $0.1609 $0.1609 +0.37% 346.63K (USDT) Negociar SUSHI / USDC $0.1607 $0.1607 $0.1607 +0.18% 339.49K (USDT) Negociar