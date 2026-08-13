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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SUSHI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SUSHI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de SUSHI (SUSHI) hoje

Análise técnica de SUSHI (SUSHI) hoje

A página de Análise de SUSHI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SUSHI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SUSHI abaixo.

Variação de preço de SUSHI (SUSHI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1609--+4.07%+0.18%-30.17%
Saiba mais sobre o preço de SUSHI

Indicadores técnicos de SUSHI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SUSHI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 8
Neutro 7
Compra 11
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 4Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1608
0.1607
R2
0.1607
0.1607
R1
0.1607
0.1607
PP
0.1606
0.1606
S1
0.1606
0.1606
S2
0.1605
0.1606
S3
0.1605
0.1605

Sinais de mercado SUSHI

Volume líquido atual de ordens em aberto
2.61M
$16.54 M
$13.93 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.30 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.27 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.79 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.76 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SUSHI

Entrada líquidaPreço de SUSHIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.16
2026-08-12$0.02 M0.16
2026-08-11$0.07 M0.16
2026-08-10-$0.03 M0.17
2026-08-09-$0.01 M0.17

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SUSHI/USDT
$0.1609
$0.1609$0.1609
+0.37%
346.63K (USDT)
SUSHI/USDC
$0.1607
$0.1607$0.1607
+0.18%
339.49K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USD
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