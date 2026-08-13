Análise técnica de Propy (PRO) hoje A página de Análise de Propy fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PRO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Propy abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Propy (PRO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.34 -- -4.87% -4.47% -7.71%

Fluxo de capital de Propy Entrada líquida Preço de PROUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.34 2026-08-12 $0.00 M 0.34 2026-08-11 -$0.01 M 0.34 2026-08-10 -$0.01 M 0.34 2026-08-09 $0.00 M 0.35 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Propy (PRO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Propy. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PRO / USDT $0.34 $0.34 $0.34 -0.52% 159.00K (USDT) Negociar