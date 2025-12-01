Preço de Naoris Protocol hoje

O preço ao vivo de Naoris Protocol (NAORIS) hoje é $ 0.02657, com uma variação de 6.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NAORIS para USD é de $ 0.02657 por NAORIS.

Naoris Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NAORIS. Nas últimas 24 horas, NAORIS foi negociado entre $ 0.02461 (mínimo) e $ 0.03176 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NAORIS movimentou-se -1.74% na última hora e +18.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 181.00K.

Informações de mercado de Naoris Protocol (NAORIS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 181.00K$ 181.00K $ 181.00K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 106.28M$ 106.28M $ 106.28M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Fornecimento total 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Naoris Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 181.00K. A oferta em circulação de NAORIS é --, com um fornecimento total de 4000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 106.28M.